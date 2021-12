Fãs de Joelma criticam nova cantora da Calypso

Os fãs de Joelma não estão muito satisfeitos com Thábata Mendes, a nova cantora da banda Calypso, que só assume os vocais no dia 1º de janeiro de 2016. "É isso mesmo? Essa demônia cantando e dançando Calypso?", disse uma internauta no Instagram de Thábata. "Nunca será melhor que Joelma, ela é insubstituível", escreveu outra.

Thábata rebateu as críticas. "Realmente não espero substituir ninguém, espero conquistar meu espaço fazendo o que mais gosto de fazer que é cantar e levar alegria às pessoas. Entendo seu sentimento de fã. Mas tenham educação ao menos. O mundo clama por energia positiva. Luz pra vocês", escreveu.

adblock ativo