Fãs aprovam estreia de Lucas Lucco em Malhação

Os fãs de Lucas Lucco eram só elogios à performance do cantor, que estreou como ator em Malhação nesta segunda-feira, 17. Na trama, ele interpreta o mocinho Uodson, que ajuda a mãe em casa.

A performance do cantor/ator foi parar no topo dos Trending Topics (assuntos mais comentados) do Twitter. "Gostei do Lucas Lucco atuando. Pensei que seria bem forçado", escreveu uma. "Lucas Lucco é maravilhoso", disse outra. "Lucas Lucco mandando bem demais na Malhação!!!!", opinou um fã do cantor.

adblock ativo