Famosos marcam presença na festa de Preta Gil

A cantora Preta Gil comemorou na última terça-feira, 8, o seu aniversário de 43 anos. A festa, que aconteceu na casa do seu pai, Gilberto Gil, na zona sul do Rio de Janeiro, contou com a presença de muitos famosos

Anitta, Bruna Marquezine, David Brasil, Carolina Dieckmann e Angélica compartilharam em suas redes sociais o carinho que sentem por Preta. "E pra @pretagil TUDOOOOOOOOO DE BOM ❤️❤️❤️❤️ @leo_fuchs o melhor animador de festas", disse David Brasil. "E pra pretinha só amor...", afirmou Carolina Dieckmann. "#HappyBday @pretagil ... chuva de amor e de alegrias no seu dia. Chuva de felicidades pra você SEMPRE", comentou Anitta.

Em seu Instagram, Preta Gil agradeceu e recebeu o bolo das mãos de Gilberto Gil. "Gratidão é o maior dos sentimentos que tenho hoje em meu peito. Sou grata à Deus por ter me dado o privilégio de ter a família linda que tenho, os amigos sinceros, por ter saúde (mesmo eu abusando um pouco), os fãs fiéis, pelo meu ofício que me preenche e me alimenta, pela minha fé que me norteia e por iluminar meu caminho ao longo desses 43 anos que completo hoje!! Foram 43 anos de uma vida muito bem vivida, onde com as tristezas me fortaleci e com as vitórias não me iludi. Sigo buscando crescimento e aprendizado diariamente. Me sinto abençoada por ser eu!", disse.

Festa linda, família linda, amigos lindos !!! Foi maravilhoso!!! #preta43 foto @borde20 OBRIGADA @floragil_ estava tudo impecável!! Te amo !!! Uma publicação compartilhada por Preta Gil 🎤 (@pretagil) em Ago 9, 2017 às 3:52 PDT

Sempre juntos ❤️❤️❤️❤️❤️ @pretagil @loracarola #preta43 😜 Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil24) em Ago 8, 2017 às 6:27 PDT

Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil24) em Ago 8, 2017 às 8:08 PDT

😜😜👊👊👊👊❤️❤️❤️❤️ Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil24) em Ago 8, 2017 às 8:10 PDT

Uma publicação compartilhada por David Brazil (@davidbrazil24) em Ago 8, 2017 às 9:40 PDT

Uma publicação compartilhada por anitta 🎤 (@anitta) em Ago 8, 2017 às 12:12 PDT

