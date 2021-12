Famosos lamentam a morte da atriz Betty Lago

A morte da atriz, ex-modelo e apresentadora Betty Lago, neste domingo, 13, no Rio de Janeiro, deixou muitos amigos e fãs tristes. Pelas redes sociais, eles lamentaram a perda da artista que lutava contra um câncer há três anos.



Confira as mensagens:

Preta Gil, no Instagram: "Um modelo de felicidade, desfilou seu caráter pela vida, deu um show de Beleza e elegância , Betita da minha infância, você é única, sentiremos todos muita falta da sua gargalhada do seu humor, descanse em Paz Amada, Paty e Be meus sinceros sentimentos!!"

Maria Ribeiro, no Instagram: "Eu amava a Betty no Saia. Autentica, engraçada, ácida, inteligente!"

Cristiana Oliveira, no Instagram: "Em 1994 fiz uma novela 4x4, conheci uma das modelos que mais me encantaram na época em que eu ainda desfilava e tinha minhas referências; Betty Lago. Conheci uma mulher linda, 39 anos, segura de si, personalidade forte, que se tornou uma atriz incrível, engraçada, com seu jeito próprio e único! E aprendi muito com ela! Muito! E com esta força ela continuou sempre é por muitos anos quando a encontrava, era sempre do mesmo jeito, me abraçava com muito carinho, mesmo dentro da sua seriedade, mas por trás uma menina brincalhona e feliz! Vamos sentir muito sua falta guerreira! Muita!!! Agora estará acolhida nos braços de Deus! Descanse em paz minha querida! Saiba que aqui sentiremos sua falta!!!!"

Patty Lago, filha de Betty Lago, no Instagram: "E o dia amanheceu assim triste e lindo ao mesmo tempo. #sunday #sundaymorning #sunrise #leblon #rain #rainyday #sadness #sad".

Mariana Weickert, modelo, no Instagram: "Com o coração despedaçado pela despedida da minha amiga, minha parceira... A tua história, tua garra, teu astral e força de viver foram e sempre serão inspiradores. Descanse em paz, minha amiga!!!! Tudo muito triste, muito frágil, que loucura, né?! Lembrando aqui da tua risada fácil, das tuas brincadeiras e do teu coração doce. Feliz de mim que terei um pedacinho teu pra sempre aqui comigo.. Ao amigos e familiares, todo meu amor!"

Carol Castro, atriz, no Instagram: "Muito, muito, muito, muito triste com a notícia do falecimento da minha querida, iluminada, talentosa, sábia e amiga Beth Lago... Que luta! Lutou como uma verdadeira guerreira contra o câncer... sempre de bom humor e de bem com a vida. Genial e geniosa. Maravilhosa. Foram tantas conversas, tantas trocas... Aprendi muito com você, Beth! Descanse em paz! Conforto pra família... O céu está recebendo um anjo lindo ( e chic ) hoje... Que Deus a tenha."

Glenda Kozlowski, apresentadora, no Twitter: "Meia sentimentos Beth Lago. Uma mulher incrível! Forte!! Mulher com personalidade! Luz pra ela."

Simony, cantora, no Instagram: "Lutou com todas as suas forças. Guerreira. Que Deus conforte o coração da família."

Luiza Brunet, ex-modelo, no Instagram: "Dia triste , perda lastimável da querida Betty Lago . Foi a modelo número 1 . Considerada internacionalmente perfeita explendida."

Monique Evans, ex-modelo, no Instagram: To parada, sem reação! Minha Elizabeth de tantas histórias, de tantos momentos juntas... Se foi.. Posso te ouvir me chamar "Monica", com aquela voz rouca e sorriso com dentinhos de menina. Meus amigos vão me deixando.. E minha memória me abandonando cada dia um pouco mais! Oh minha amiga,saudades Que Jesus esteja de mãos dadas com vc, te mostrando cada cantinho do céu.. Ainda vamos dar muita pinta por aí Te amo Elizabeth"

