Famosos celebram nascimento das gêmeas de Ivete nas redes sociais

Alguns famosos como Gilberto Gil, Glória Pires, Luciano Huck e Lulu Santos tiraram um "tempinho" na manhã deste sábado, 10, para celebrar a chegada de Marina e Helena, as gêmeas de Ivete Sangalo. As meninas nasceram nesta madrugada, por volta das 5h, no Hospital Aliança, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

No Instagram, Gil publicou uma imagem ao lado da cantora grávida e desejou boas-vindas às pequenas. Luciano Huck, por sua vez, também vibrou com o nascimento das gêmeas e desejou muita saúde às três. Já Glória Pires, pelo Twitter, declarou votos de felicidade e mais alegria para família.

Confira algumas homenagens abaixo:

Mama! 💜❤️💜 📸 @ivetesangalo Uma publicação compartilhada por CantaLulu (@lulusantosoficial) em 10 de Fev, 2018 às 3:21 PST

Ivete, que Helena e Marina venham com muita saúde e que tragam ainda mais alegria e luz pra família! @ivetesangalo — Gloria Pires (@gloriapires) 10 de fevereiro de 2018

Gente que hino as gêmeas nascerem no carnaval... quando eu penso que não tem pra onde ser mais rainha, vem o destino e faz isso @ivetesangalo 😍 — Marilia Mendonça (@MariliaMReal) 10 de fevereiro de 2018

