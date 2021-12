Famoso canal do YouTube, Authentic Games chega em Salvador

O Authentic Games, um dos canais mais famosos do YouTube, com mais de 16,4 milhões de inscritos, sai das telinhas do computador e chega em Salvador até dia 21 de abril.

Pela primeira vez na capital baiana, o evento gratuito, que ocorre no Shopping da Bahia, situado na avenida ACM, terá um espaço interativo e temático voltado para crianças de até 12 anos. São nove atrações que prometem levar muita alegria, aventura e diversão para a garotada fã de Minecraft.

Produzidos no formato Low Pixel, marca registrada do jogo preferido de Marco Túlio — criador do canal, os ambientes incluem estações como salão da Lydia, espaço do cãozinho Shake, uma estação de realidade virtual e game interativo com kinect.

