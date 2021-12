Famosas tiram a roupa em campanha contra o machismo

Uma campanha contra o machismo está dando o que falar nas redes sociais. Com fotos sensuais de famosas e anônimas, o projeto "Antes nua do que sua" mostra mulheres sem roupas acompanhadas de frases que reforçam o empoderamento feminino.

A página do ensaio, que está hospedada no Instagram, já contabiliza mais de 22 mil seguidores e diversas curtidas.

O projeto, que é idealizado pelo fotógrafo Gabriel Wickbold, conta com zero uso de photoshop e cerca de 74 mulheres.

Entre as famosas estão a jornalista do SBT Cynthia Benini, as atrizes globais Sophia Abraão e Fernanda Paes Leme, da musa fitness Gabriela Pugliesi e da apresentadora Didi Wagner.

Confira algumas fotos do ensaio:

A ignorância é muito mais escandalosa do que a pele à mostra! Diga não a violência física e psicológica contra a mulher | @gabilopescombr por @gabrielwickbold beauty @glendatavares7 para @antesnuadoquesua Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Mar 18, 2016 às 3:16 PDT

"A pessoa que crê na inferioridade da mulher, tem medo do alcance de sua alma... Do seu contorno indiscreto... Do som da sua voz. Seja uma mulher livre: feliz com seu corpo e honesta com suas escolhas." Cynthia Benini | @cynthiabenini por @gabrielwickbold beauty @carolrmakeup para @antesnuadoquesua Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Mar 14, 2016 às 6:05 PDT

"Já que é preciso aceitar a vida, que seja então corajosamente.", Lygia Fagundes Telles | @sophiaabrahao por @gabrielwickbold beuty @makegonzovivi style @dudufarias @dudalloz para @antesnuadoquesua Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Mar 10, 2016 às 7:23 PST

"É próprio da mulher o sorriso que nada promete e permite tudo imaginar" @gabrielapugliesi por @gabrielwickbold beauty @mary_make para @antesnuadoquesua Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Mar 9, 2016 às 1:12 PST

É muito gata! A belíssima @fepaesleme por @gabrielwickbold beauty @gabiferreira._ para @antesnuadoquesua Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Fev 27, 2016 às 12:53 PST

A inveja eu deixo para os outros. | a bela @michelepickler por @gabrielwickbold beauty @glendatavares7 para @antesnuadoquesua Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Fev 25, 2016 às 10:17 PST

"Eu não conquistei a liberdade, ela tomou a iniciativa." Z. Magiezi | @pamella_guimaraes_ por @gabrielwickbold para 👉@antesnuadoquesua 👈 Uma foto publicada por antes nua do que sua (@antesnuadoquesua) em Mar 25, 2016 às 3:09 PDT

