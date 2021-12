Famosa atriz australiana de 74 anos é acusada de pedofilia

Uma atriz australiana de 74 anos, foi acusada pela polícia de ter abusado sexualmente de uma menina de 13 anos, ainda na década de 80, quando era uma das principais estrelas da televisão do país, informou nesta terça-feira a imprensa local.

Maggie Kirkpatrick, famosa por um papel como uma guarda lésbica na série televisiva "Prisoner", sucesso entre 1979 e 1986 na Austrália, negou as acusações. Mesmo assim, terá que comparecer perante um tribunal do estado de Nova Gales do Sul no próximo dia 19 de agosto, segundo comunicado da polícia.

"Tenho que ir ao julgamento para acabar com essa situação ridícula. Fizeram as acusações contra mim? Sim. Elas são verdadeiras? Absolutamente não", afirmou a atriz ao jornal "The Herald Sun", que revela que o abuso teria ocorrido nos anos 80, quando a suposta vítima tinha 13 anos.

O caso foi denunciado na Comissão Real sobre a Resposta Institucional aos Abusos Sexuais, criada em 2013 pelas autoridades para investigar os casos de pedofilia em instituições do país.

No mês passado, o órgão abriu uma investigação na indústria do entretenimento, após ter iniciado centenas de processos contra casos de pedofilia em colégios e outras instituições de ensino australianas, muito dependentes da Igreja Católica.

O objetivo da comissão é realizar recomendações para que os casos não se ocorram. Apesar de não ser uma entidade judicial, o grupo já levou algumas situações averiguadas aos tribunais.

