Falsas notícias sobre a morte de famosos movimentam a web

A divulgação de duas notícias falsas sobre a morte de pessoas famosas ganhou repercussão na internet, nesta sexta-feira, 4. A primeira polêmica surgiu quando o portal Glamurama, especializado em celebridades, noticiou o falecimento da filha da atriz Deborah Secco com o baiano Hugo Moura. O site informou que Maria Flor havia nascido prematura e não resistiu.

Em nota, divulgada minutos depois, o Glamurama desmentiu o fato e se desculpou pelo erro. "Em cima da hora: Glamurama, que chegou a ficar preocupado com as notícias vindas do nascimento da pequena Maria Flor, nesta sexta-feira, está agora aliviado com a informação de que bebê e mãe passam bem. Glamurama pede desculpas aos internautas e, principalmente, a Deborah Secco e Hugo Moura pela informação incorreta", disse.

Os fãs da atriz ficaram indignados com o fato, pois acreditaram e chegaram a postar mensagens de solidariedade.

A polêmica de número dois veio quando o Jornal do Brasil errou ao publicar, em seu perfil no Twitter, a notícia de que Scott Weiland, ex-vocalista da banda Stone Temple Pilots, havia morrido e substituiu o nome do cantor pelo da atriz Danielle Winits.

"Ex-vocalista do Stone Temple Pilots e do Velvet Revolver, Danielle Winits morre aos 48 anos", dizia a chamada.

O erro também repercutiu entre os internautas. Os usuários da rede social não deixaram barato e brincaram com a situação. "Depois de morrer Danielle Winits é vista caminhando na orla da praia de Ipanema", disse um. "Agora que a Danielle Winits morreu vai brotar um monte de fã dizendo que amava a música dela", escreveu outro.

Ao site Ego, a mãe de Daniele, Nadja Winits, contou que não chegou a ler a notícia errada, mas comentou que um erro desses pode dar um grande susto. "Que isso, né gente? Graças a Deus eu não li essa notícia assim, de surpresa. Ainda bem que minha filha está bem. Uma notícia dessas pode matar a mãe de infarto. Morro do coração, já pensou?", disse.

