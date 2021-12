Falabella e Samantha Schmütz se reencontram após 'climão'

No último domingo, 2, chegou ao fim o Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, e Ícaro Silva foi o grande vencedor com uma performance de Smooth Criminal, de Michael Jackson. Mas a final também trouxe à tona, novamente, a tensão que ocorreu entre Miguel Falabella e Samantha Schmütz na semana anterior.

"Na semana passada, eu fui interrompido antes de concluir meu raciocínio. Eu não quis dizer que eles [os competidores] não são cantores, muito pelo contrário. A Emanuelle eu errei, conhecia o trabalho dela no teatro, mas não sabia que ela tinha sido vocalista da Banda Eva, ignorância minha. São todos cantores de talento, e eu acho que o programa deu a oportunidade de revelar talentos em grande escala, era nesse sentido o meu raciocínio", disse Falabella, que ainda entregou uma rosa à competidora.

Na edição anterior, o jurado e Samantha discutiram após ele dizer que ela não era cantora. "Com exceção de Fafá [de Belém] e Luiza [Possi], que são cantoras, todos os outros participantes...", disse Falabella, antes de ser interrompido por Samantha, que disse: "Não sou uma cantora famosa". O jurado então se justificou: "Não é isso. Você uma atriz que canta lindamente, mas não é [cantora]. Você tem CD vendendo nas lojas? Eu estou dizendo que Fafá e Luiza são cantoras em primeiro lugar".

Samantha 'performou' Believe, de Cher na final do Show dos Famosos. Ao conversar com Faustão, ela disse ter entendido a explicação. "Eu entendi, eu amo vocês, sou fã de vocês demais. A minha vida no teatro também eu devo a vocês, porque vocês são uma inspiração. Eu vi Spli Splah 800 vezes, eu tinha nove anos. E o primeiro teste que eu fiz para a TV Globo eu tinha oito anos, e foi para o seu programa Não Fuja da Raia, gravamos o piloto. Como a vida é maravilhosa, né?", comentou.

