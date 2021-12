Fafá de Belém cancela apresentações por problemas de saúde

Fafá de Belém cancelou dois espetáculos de sua turnê "Do Tamanho Certo para o meu Sorriso", que estavam previstas para acontecer nos dias 22 e 23 de setembro no Teatro Itália, em São Paulo. O motivo, segundo o jornal Folha de S. Paulo, teria sido uma disfunção no labirinto (região do ouvido interno ligada à audição).

Segundo um comunicação divulgado nesta segunda-feira, 21, pela assessoria de imprensa da artista, a cantora passa bem e está de repouso em casa. Todos os compromissos de Fafá agendados para esta semana foram cancelados por ordem médica.

adblock ativo