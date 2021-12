Fábio Jr. marca casamento para o dia do aniversário: " É o sétimo e último"

Fábio Jr. já definiu quando será a data de seu casamento com a gerente bancária Maria Fernanda Pascucci, com que namora há quatro anos. O cantor vai subir ao altar em 21 de novembro, dia de seu aniversário de 63 anos. “É o sétimo e último casamento”, garantiu o artista ao programa Caldeirão do Huck (TV Globo).

O primeiro casamento de Fábio aconteceu em 1976 com Tereza de Paiva Coutinho, que não pertence ao meio artístico. Em 1981, o cantor subiu ao altar novamente com a atriz Glória Pires. Deste relacionamento nasceu a atriz Cleo Pires.

Fábio também foi casado com Cristina Karthaliane (1986), com quem teve os filhos Fiuk, Krizia e Tainá. O cantor também se relacionou com Guilhermina Guinle (1995), Patricia de Sabrit (2001) e Mari Alexandre (2007), de onde nasceu Záion.

