Fábio Jr. e José Augusto realizam show na Fonte Nova

Quem é fã de música romântica pode ficar ligado, pois os cantores Fábio Jr e José Augusto desembarcam em Salvador na terça-feira, 14, apresentando suas turnês em uma noite de shows na Arena Fonte Nova, em Salvador.

José Augusto traz ao palco da Arena Fonte Nova a nova turnê "Ainda + Romântico". No primeiro bloco serão apresentadas canções clássicas dos seus mais de 40 anos de carreira, como o sucesso “Eu quero apenas carinho".

O artista também incluiu em seu repertório sucessos de outros artistas, como “Você vai ver” (Zezé Di Camargo & Luciano), “Não aprendi dizer adeus (Leandro & Leonardo), “Apenas mais uma de amor” (Lulu Santos) e “Se eu não te amasse tanto assim” (Ivete Sangalo), além de "Evidências", composição do cantor com Paulo Sérgio Valle.

“Comecei a compor ainda bem garoto, com um gravador caseiro, registrei algumas músicas, dez ao todo, e passei a andar com a fitinha no bolso para todo lugar que eu ia”.

Fábio Júnior

Viajando pelo Brasil com a turnê “O Que Importa é a Gente Ser Feliz”, Fábio Júnior apresenta o cenário como maior destaque do show. Fazem parte do repertório grandes sucessos da carreira do cantor, como “Só você”, “O que que há”, “Alma gêmea” e “Caça e caçador”.

A banda que o acompanha nesta turnê é formada por Amador Longhini no teclado e direção musical, Álvaro Gonçalves na guitarra e violão, Jotinha no baixo, Gustavo Barros na guitarra, Pepa D'Elia na bateria e Aldo Gouveia e Ellis Negress nos vocais.

| Serviço |

O maior show romântico do Brasil – José Augusto e Fábio Jr.

Quando: 14 de novembro (​Terça-feira), às 21 horas

Onde: Arena Fonte Nova

Ingressos: Arena: R$ 60,00 (meia) | Front: R$ 110,00 (meia)

Pontos de venda: site Bilheteria Virtual e nas lojas Pida

adblock ativo