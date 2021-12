Fábio Assunção celebra sucesso de novela nas redes sociais

Fábio Assunção está orgulho de "Totalmente Demais", que marcou o retorno dele às novelas. Nesta segunda-feira, 4, Assunção compartilhou um balanço do trabalho. "Trabalhamos muito e o sucesso dessa novela me satisfaz. Desde junho, estamos nessa dedicação árdua, horas lendo e discutindo os melhores caminhos para cada cena. São de 40 a 50 por semana! Somos uma equipe íntegra e unida. E, no ar, tudo isso está impresso. Portanto, vamos assim até o final! Fortes, apesar das ventanias e trovoadas. Elas sempre existirão, mas o amor também", disse o ator.

O ator aproveitou a hora do almoço para ler mensagens nas redes sociais sobre a novela. "Li tantas mensagens que, de um jeito inesperado, me emocionaram. Não esperava sentir isso nessa hora de almoço no meio de uma segunda-feira de gravação", escreveu.

