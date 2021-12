Fábio Assunção assume namoro com atriz 22 anos mais nova

Fábio Assunção, de 44 anos, está namorando a atriz Carol Macedo, de 22 anos. Os dois apareceram juntos no Rock in Rio e trocaram beijos enquanto aconteciam os shows, sem se importar com a presença de fotógrafos.

Em conversa com o EGO, na manhã desta segunda-feira, 21, a mãe da atriz, Maria de Fátima Soares, disse que ainda é cedo para falar que a filha está em um relacionamento. "Ele estão se conhecendo, não posso afirmar que é namoro. Isso só um dos dois vai poder dizer", disse.

Para a mãe da atriz, a diferença de idade não é um problema. "Idade não tem nada a ver, são apenas números. Eu mesma não posso falar muita coisa... Meu marido é bem mais velho que eu", contou, rindo.

Carol, a Gorete de "Em Família", está solteira desde o fim seu namoro com o ator Lucas Nadin, em julho deste ano. Já o ator está oficialmente solteiro desde abril, quando terminou o relacionamento com Manuh Fontes, assistente de direção do seriado "Tapas & Beijos".

