Fábio Assunção assume namoro com a atriz Maria Ribeiro

O ator Fábio Assunção, 46 anos, assumiu o romance com a atriz Maria Ribeiro, 42 anos, ex do ator Caio Blat. A revelação ocorreu neste domingo, 15, depois de vários boatos de um namoro entre eles desde março.

Em uma postagem no Instagram, Fábio aparece sendo abraçado pela amada em Lajedo do Pai Mateus, no Sertão do Cariri, na Paraíba. Na legenda, o ator se declarou usando um trecho de um poema de Fernando Pessoa.

adblock ativo