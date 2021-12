Fã faz tattoo em homenagem ao romance de Zezé Di Camargo e Graciele

O sertanejo Zezé Di Camargo e a namorada Graciele Lacerda foram surpreendidos por uma atitude, para lá de inusitada, de uma fã. Isso porque a jovem, identificada como Alynne Moraes, fez uma tatuagem em homenagem ao romance deles.

“Zezé e Graci vocês são o meu paradeiro”, tatuou ela no braço, referindo-se a música “Meu Paradeiro” que o cantor dedicou para a companheira.

Chocada com o presente da jovem, Graciele declarou, em vídeos gravados nos stories do Instagram, que ficou “sem reação” quando tomou conhecimento da tatuagem. "Tatuar nome de artista, do seu artista, a gente já está bastante acostumado a ver. É uma pessoa que você gosta, nome de família... mas aí, a pessoa tatua o seu nome com o 'Mô'? Gente, eu não sei como lidar com isso", disparou.

Em seguida, a jornalista acrescentou mais gravações e aproveitou para agradecer o carinho da fã. No final, ela até propôs um encontro com a jovem. "Allynne, eu demorei um tempão tentando achar uma forma para te agradecer e retribuir esse carinho e não consigo achar (...) Pode ter certeza que a gente ficou muito feliz, tanto eu quanto o 'Mô'. (...) Quero te conhecer. Ver de perto essa tatuagem", sugeriu.

Zezé, por sua vez, ainda não se pronunciou sobre a surpresa da fã.

