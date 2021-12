Fã declara ter sonhos eróticos com Serginho Groisman e surpreende apresentador

Assim como em todas as edições, o momento de perguntas para a sexóloga Laura Muller, no "Altas Horas" (TV Globo), rendeu muitas gargalhadas. Neste sábado, 17, um jovem, que estava na plateia, declarou ter sonhos eróticos com Serginho Groisman, anfitrião do programa.

A revelação aconteceu quando o rapaz perguntou a sexóloga se era normal "ter um ídolo e sonhar diversas vezes com ele fazendo sexo?". Após a pergunta do menino, Laura, prontamente, garantiu: "É normal".

Em meio às gargalhadas, Groisman questionou o jovem: "Qual o seu maior ídolo?" e ele, sem hesitar, disparou: "Você". Logo, Serginho caiu no riso e afirmou: "Obrigado, mas desculpe, não vai rolar".

adblock ativo