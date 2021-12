Fã agredido por Ferrugem desabafa sobre pisão do cantor

Após o cantor Ferrugem se posicionar em relação a agressão contra um fã na segunda-feira, 25, no Forró do Sfrega, em Senhor do Bonfim, foi a vez da vítima, identificada como Aerton Bonieck, desabafar, também por meio do seu perfil nas redes sociais, sobre o caso.

De acordo com o cantor, durante a apresentação, o homem estava socando seu pé e arranhando a sua perna. "O pisão na mão do rapaz foi para me defender. Ele estava o tempo inteiro socando meu pé e cravando a unha entre minha calça e minha meia, era ele e mais outro cara. Eu pisei mesmo. O que vocês do outro lado fariam?".

No entanto, Aerton, que garantiu ser fã do pagodeiro, afirmou que apenas pegou no pé do artista com o intuito de tirar uma foto com seu ídolo.

Na publicação, ele escreveu para o cantor: "Acho que não te ofendi, e nem te maltratei em pegar no seu pé para você me olhar e apenas tirar uma foto. Mas se eu te ofendi, me desculpa".

Ele ainda afirmou que, mesmo não deixando de ouvir as músicas, não irá mais aos shows de Ferrugem. "Seja mais homem e não invente história dizendo que eu te soquei. Queria apenas tirar uma self contigo e nada mais", escreveu Aerton.

Por fim, o fã afirmou que o pisão não lhe causou nenhum dano, além do moral, e desejou que o fato não tivesse acontecido.

