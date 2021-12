Ex-vocalistas do ExaltaSamba anunciam turnê

A banda ExaltaSamba vai voltar em 2016 com novo vocalista, Romero Ribeiro, além de Jeffinho e Nego Branco. E três ex-vocalistas do grupo vão se reunir para uma turnê: Thiaguinho, Péricles e Chrigor.

O projeto, intitulado "A Gente faz a Festa", começou em maio com shows especiais apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas eles planejam rodar o Brasil no próximo ano.

O repertório é composto também por sucessos do ExaltaSamba como "Telegrama", "Eu Me Apaixonei Pela Pessoa Errada" e "Tá Vendo Aquela Lua".

adblock ativo