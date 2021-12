Ex-vocalista da Vingadora, baiana Tays Reis pode participar de A Fazenda

A ex-vocalista da banda Vingadora e famosa com hit 'Paredão Metralhadora', a cantora baiana Tays Reis é uma das participantes da próxima edição de A Fazenda. A informação é do do colunista do R7, Flavio Ricco.

Serão 20 participantes nesta edição do reality show da Record, que começa na semana que vem. Jojo Todynho, Biel e Lucas Strabko, o Cartolouco, também estão especulados na lista de novos peões para disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Tays se formou em jornalismo mas depois resolveu seguir a vida de cantora. Em 2016 fez sucesso com o hit 'Paredão Metralhadora', sendo escolhida a música do Carnaval. Desde setembro do ano passado que a cantora está em carreira solo.

Relembre Paredão Metralhadora

