Ex posta mensagem apaixonada no aniversário de Sabrina Sato

O ex-namorado de Sabrina Sato, o ator e comediante João Vicente de Castro, surpreendeu os seguidores ao postar um "feliz aniversário" diferente para à apresentadora, nesta quinta-feira, 4, no Instagram. Sabrina e João Vicente estão separados há quase um ano.

"Em meio a esse desfile desvergonhado cheio de clichês e amor te parabenizo com todo carinho. Hoje é o dia que ela nasceu. Hoje é dia de Sabrina", escreveu João em uma foto em que ele aparece com Sabrina nos braços.

Em outro parte do texto, o comediante do Porta dos Fundos, enche a japa de elogios e agradece por ter ela no mundo.

"A rainha é ela. A única. Pra nós da arquibancada só nos resta admirar, amar e agradecer a oportunidade de ter essa pessoa no mundo".

Nos comentários da foto, muitos seguidores o parabenizaram pela homenagem e outros se surpreenderam por o texto ter vindo de um ex-namorado.

Recentemente, ao se se encontrarem eu uma festa em São Paulo, onde João trabalhava como repórter, os dois chamara atenção dos telespectadores pelo "entrosamento" e "química" no ao vivo.

