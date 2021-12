Ex-namorada de Marcelo Rezende diz que vai brigar por pensão

Nesta quinta-feira, 14, o Fofocalizando exibiu uma entrevista com Lu Lacerda, ex-namorada de Marcelo Rezende, na qual ela falou que está desempregada e que vai lutar para ter direito à pensão ou a herança. Rezende morreu no dia 16 de setembro após lutar por quatro meses contra um câncer no pâncreas.

"Ninguém sabe o que eu vivi com o Marcelo. Eu morei com o Marcelo e estava com ele em tempo integral", disse Lu, que parou de trabalhar para cuidar de Rezende em tempo integral em seus últimos meses de vida, a pedido dele.

Ela não confirmou, porém, se vai entrar na Justiça para lutar pelo dinheiro. "Hoje, eu estou pensando em mim, eu tenho uma filha e vou pensar em mim, eu vou brigar por meus direitos", disse Lu. De acordo com Leo Dias, ela está pensando em pedir uma pensão provisória, de um ano, até conseguir um emprego e se reestabelecer.

Lu ainda falou que, desde que Rezende foi internado, os filhos do jornalista cortaram o contato com ela.

