Ex-namorada de Ken Humano vai transformar vida dele em filme

A modelo Jennifer Pamplona quer levar para as telas a história da vida de Ken Humano, condinome de Celso Santebanes, morto em junho em decorrência de um câncer. Ela mesma já escreveu o roteiro e embarca segunda-feira, 17, para os Estados Unidos, para se encontrar com um produtor e apresentar o projeto.

"Já tenho cinco páginas escritas, e pensei em algo como o filme 'Escrito nas Estrelas'. Mas vai ser só baseado. O filme do Celso vai ser muito mais emocionante porque vai falar de toda a vida dele. Mostrar a infância pobre. Vai ser forte. O filme vai se chamar 'Somos os mesmos' porque a história dele e a minha são muito iguais"', contou Jennifer, em entrevista ao Ego.

Ela quer participar do longa. "Sou atriz, e gostaria de eu mesma fazer o meu papel no longa. Além de conversar com o produtor, estou indo para os Estados Unidos para melhorar meu inglês, que é intermediário. Quero que seja fluente", afirmou.

