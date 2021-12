Ex-namorada de Devinho Novaes fala sobre agressões e expõe conversas

Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem do Portal A TARDE, a ex-namorada do cantor Devinho Novaes, Aylle Santiago, - que o acusa de agressões -, contou que o artista sabia da antiga gravidez, a traiu traiu e, inclusive, já mostrou um revólver para ela. Na madrugada desta quinta-feira, 6, a jovem expôs imagens de conversas e fotos alegando que sofreu violência verbal e física.

"Ele sempre fez de tudo para me provocar eu estando grávida. Ele não se preocupava, estava todo dia com uma mulher diferente, saía para beber e não ligava para perguntar como eu estava. Então, isso me levou ao que aconteceu realmente, um aborto espontâneo", contou.

A modelo, que nasceu em Salvador e atualmente está nos Estados Unidos, disse que perdoava as traições de Devinho por amor. "Sempre tolerei as traições dele pelo fato dele ter vindo de uma classe mais baixa, então eu tentava entender que ele tava vivendo tudo novo agora. Ele estava tendo dinheiro, fama e tudo que ele nunca teve na vida", comentou.

Com a polêmica, muitos internautas começaram a chamá-la de interesseira, mas, durante a entrevista, ela confessou que Devinho Novaes é quem deve uma quantia ao pai dela. "Quis proteger ele do mundo, das pessoas, quis crescer junto com ele. Nunca precisei do dinheiro dele para nada. Como eu mesma postei, ele que deve dinheiro a meu pai", pontuou.

Aylle disse que foi agredida por Devinho enquanto ainda estava operada | Foto: Divulgação

Entre as acusações, está uma agressão enquanto ela se recuperava de uma cirurgia de mamoplastia (colocação de prótese de silicone). "Houve a agressão, eu estava operada e ele deu um chute nos meus seios, sendo que eu estava ainda com os pontos, como mostrei nas fotos", disse.

Mesmo fazendo acompanhamento psicológico com terapia, segundo a modelo, o relaciomento abusivo a prejudicou muito, a ponto de ter um aborto. Entretanto, Aylle diz que acionou seus advogados, assim como o cantor já pode ter acionado os dele.

Além da agressão, o cantor também teria rasgado suas roupas | Foto: Divulgação

"A produção dele entrou em contato com os meus pais e, por enquanto, é só isso que eu posso falar", salientou Aylle Santiago. "Um recado que eu poderia deixar é sobre o amor próprio, porque quando a gente passa a ter amor próprio as coisas ficam mais fáceis, então temos que buscar sempre evoluir", orienta.

O casal ficou junto por nove meses e ela diz que nunca o traiu, que o amava e acreditava que os dois ainda iriam voltar.

Em nota, a assessoria jurídica do cantor informou que o mesmo não cometeu as agressões das quais foi acusado. "O cantor Devinho Novaes vem a público informar que repudia com veemência as recentes polêmicas envolvendo seu nome, sobretudo no que diz respeito a fatos circunscritos à sua vida pessoal."

"Devinho confia no reestabelecimento da verdade, declara que jamais adotou tais condutas e não concorda com nenhum tipo de violência. O artista está à disposição das autoridades e do público para o que se fizer necessário ao esclarecimento das supostas ilações recentemente ventiladas nas redes sociais e imprensa", comunica a nota.

Devinho se pronunciou sobre o assunto em seu perfil no Instagram na madrugada desta sexta-feira, 7. Ele começou agradecendo aos mais de 2 milhões de seguidores e contou um pouco sobre sua história. "Eu sou pessoa de caráter, do bem, nunca tratei ninguém mal. Posso dizer que eu sou um cara totalmente verdadeiro", disse.

"Eu não tô tentando me defender de nada, porque eu não tô preocupado com nada que está acontecendo hoje. Eu tô muito feliz, tô no fluxo dos fluxos, vou viajar e fazer vários shows no São João", continuou.

Por fim, o cantor faz um pedido."Não me conhecem direito, como uma pessoa normal, como Deivisson, me conhecem só como Devinho Novaes, um cara famoso. Tentem me conhecer melhor", declarou ele.

*Sob supervisão da editora Maiara Lopes

