Ex-namorada critica Nego do Borel: 'se aproveita da luta dos outros'

A ex-namorada de Nego do Borel, Swellen Sauer, publicou um texto em seu Facebook criticando o cantor após a polêmica envolvendo seu clipe mais recente, Me Solta.

Na publicação, a jovem não cita diretamente o nome do artista, mas faz diversas alusões, como o tempo em que estiveram juntos, o lançamento do clipe e a amizade do cantor com Anitta.

"Muitos não conhecem o péssimo filho, péssimo sobrinho, primo, etc... Aquele que é capaz de tatuar o nome de toda a família, mas não contribuir com uma cesta básica com os mesmos que precisam e muito de sua ajuda. Ele aprendeu a ser diplomático nesse mundo onde ser falso é necessário", afirmou.

"Há pouco, se tocou, com a 'ajuda' da conselheira que você respeita, Anitta, que precisava resgatar as raízes", acrescentou, sobre a importância da amizade de Nego com a cantora.

Recentemente, Anitta defendeu o cantor em suas redes sociais, afirmando que trata-se de uma "pessoa ingênua que precisa ainda aprender muitas coisas".

"Pra nós, que conhecemos o MC do morro, foi só uma releitura dos clipes que ele fazia com celular no quintal de casa. O mau gosto tinha 'desaparecido' com a chegada de profissionais, mas ele sempre teve opiniões, ideias, que muitas vezes só eram lapidadas", prosseguiu.

Por fim, Swellen concluiu: "É preciso frear quem se apropria de causas sem entender delas, apenas com intuito de aparecer, se aproveitar da luta dos outros! O objetivo do MC era causar com o clipe! Bingo! Conseguiu! [...] Vale tudo por alguns trocados?"

Procurada pelo E+, a assessoria de imprensa de Nego do Borel afirmou que o cantor não vai se posicionar sobre os comentários feitos por Swellen.

Bolsonaro

A jovem ainda chegou a publicar diversos stories em seu Instagram falando sobre o cantor, mas deletou-os algumas horas depois, assim como fez com o texto em seu Facebook.

Em um deles, falou sobre o suposto apoio do funkeiro ao pré-candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL-RJ): "Tem uma galera falando: 'Ah, o apoiador do Bolsonaro...'. Gente, ele não sabe nada de política. Esse menino é completamente aculturado, ele não apoia ninguém, entendeu?"

Diversos membros da comunidade LGBT publicaram uma foto do cantor ao lado do político e, em tom crítico, acusaram-no de "oportunismo" com a causa.

"Eu não apoio o Bolsonaro. Esta foto foi tirada num jantar que eu estava também, a pedido do filho dele. Não costumo negar tirar fotos com ninguém", disse Nego por meio de sua assessoria.

Apesar de seu posicionamento, o perfil oficial e verificado de Nego do Borel no Twitter curtiu alguns tuítes em apoio ao pré-candidato recentemente.

"Bolsonaro é o cara que você passa a gostar quando vê quem o detesta", consta em uma imagem curtida pelo cantor. Em outra postagem, o 'like' foi dado em um comentário pedindo eleição de Bolsonaro ainda no primeiro turno.

Polêmicas

O cantor se envolveu em outras polêmicas, incluindo uma em 2015, envolvendo Swellen que afirmou ao Extra: "Ele tentou me enforcar com o carregador de celular. Não foi nada grave, mas fiquei com medo".

Ele também foi acusado de ter agredido outra namorada, Crislaine Gonçalves, de acordo com o site Ego, o que negou. No mesmo ano, o cantor também chamou atenção ao descer do palco para brigar com um homem que o xingava na plateia.

