Ex-namorada acusa Devinho Novaes de agressão e relata aborto

Na madrugada desta quarta-feira, 5, a ex-namorada do cantor Devinho Novaes, a modelo Aylle Santiago, expôs fotos e prints de conversas entre os dois, alegando que sofreu violência física e verbal enquanto se relacionava com o artista.

Aylle diz que flagrou o sergipano diversas vezes com outras mulheres, dentre elas garotas de programa, e afirma ter sido agredida enquanto se recuperava de uma cirurgia nos seios. "Eu estava operada e ele rasgou minha roupa e chutou meus peitos que ainda estavam com pontos", relata ela em publicação no Instagram.

Ela também compartilhou comentários em que é questionada sobre a exposição do caso somente agora, depois que o cantor tornou público um novo relacionamento. "Ele sempre esteve com várias! Mas tudo que ele me causou me levou ao extremo de um aborto espontâneo", contou Aylle.

O casal ficou junto durante nove meses. Até o presente momento, Devinho Novaes não se pronunciou sobre o caso.

