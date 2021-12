Ex-mulheres reclamam de atraso de pensão de Frank Aguiar

O cantor Frank Aguiar entrou em uma saia justa após duas ex-esposas cobrarem o pagamento de pensão alimentícia, que, segundo elas, estão atrasadas.

A situação se agravou entre as esposas e o cantor, depois que Aline Rocha, última mulher de Frank, publicou foto ao lado dele mostrando a bolsa de grife que ganhou do ex. O valor da lembrança custa US$ 13 mil (cerca de R$ 45 mil).

Andréa César, que é mãe de Luma , 20, e Fernanda, mãe de Ítalo, 17, filhos do cantor, ficaram chateadas e disseram que ele vive atrasando a pensão deles, afirmando que está sem dinheiro.

Frank também é pai de Breno, 12, fruto de sua relação com a modelo Renata Banhara. Mas ela não tem reclamado de problemas com a pensão e afirma que o cantor tem pago em dias a mensalidade da escola do filho. Já Aline Rocha, que recebeu a bolsa de presente, tem uma menina de cinco anos com Frank

Segundo a colunista Fabiola Reipert, Frank foi procurado para comentar o caso e disse que ajuda no sustento dos filhos, mas argumentou que as ex deveriam trabalhar. Contudo, Andréa contou que trabalha em um escritório de assessoria de imprensa e Fernanda é vendendora de roupas, perfumes, biquínis e cobertores.

"Sobre a bolsa, a Aline merece mil bolsas daquelas. Ela me ajuda, marca shows para mim, me ajuda a produzir meu ganha-pão. Manda as outras trabalharem para também comprarem suas bolsas. Agora não dou mais o dinheiro da pensão para elas, não. Graças a Deus, a Justiça me permite pagar direto as necessidades deles sem passar pelas mãos delas, por isso estão tão desesperadas", concluiu.



