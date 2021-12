Ex-mulher de sertanejo fala sobre fim de casamento relâmpago

Após o fim do casamento de três meses de Isabella Simões e Henrique, da dupla Henrique e Diego, ter vindo à tona, a ex-esposa do sertanejo resolveu se pronunciar sobre o caso, que está dando o que falar.

"Não teve um motivo específico, não teve uma traição, não teve uma briga feia, não teve nada! Eu e Henrique somos muito amigos! Nós fomos muito apaixonados, tivemos um namoro incrivelmente lindo. Deu errado na convivência. São certas coisas que só acontecem quando a gente está no dia a dia com a pessoa, mas nada que faça um ficar com raiva do outro", disse Isabella Simões, 28 anos, ao colunista Léo Dias, do Jornal 'O Dia'.

Isabella, que antes do casamento teve um relacionamento de uma ano e meio com o artista, descartou reatar e afirmou que agora eles são amigos. "A gente não deu certo como homem e mulher, mas dá certo como ser humano", ela afirmou. Ela ainda completou: "nós já nos tornamos amigos".

O boato do fim do relacionamento do casal começou logo após os fãs perceberem que Henrique, que ficou conhecido pela música "Suíte 14", tinha apagado as fotos do casamento nas redes sociais.

adblock ativo