Ex-MasterChef Paula Salles estreia no Youtube

"Perdemos uma produtora e ganhamos uma cozinheira". É assim que a carioca Paula Salles, ex-participante da terceira edição do MasterChef, define sua vida depois que saiu do programa. Ela, que sempre teve afinidade com as panelas, viu no programa a porta de entrada para o mundo da culinária - do qual ela não pretende mais sair, tanto que agora ela estreia no YouTube com um canal gastronômico, o Harmoniza.

A ideia do canal vem de antes do programa. Paula pensava em unir cultura e gastronomia num só lugar há muito tempo, além de dicas de como receber amigos e tutoriais de decoração. O projeto, porém, só saiu do papel após o fim das gravações do reality. Em evento de lançamento do canal, ela contou que decidiu aproveitar sua aparição em rede nacional e os fãs que conquistou para colocar o Harmoniza no ar.

O MasterChef foi, antes de tudo, um sonho para Paula. "Foi um sonho que eu quase não consigo acordar. Mas foi um sonho com terremoto e tudo junto ao mesmo tempo. Nunca tinha passado pela minha cabeça participar de um reality show, mas como a culinária era um sonho muito latente dentro de mim, eu vislumbrei no programa a possibilidade de abraçar isso. Eu me joguei e deu certo. Então a minha passagem pelo programa foi um tempo de aprendizado intenso, de sofrimento intenso, de alegrias intensas, foi uma passagem muito intensa. E foi um marco na minha vida. Definitivamente, o programa mudou a minha perspectiva de rumo", disse Paula em entrevista ao E+.

E qual é o rumo? A agora cozinheira diz que seu grande objetivo é cozinhar e unir a culinária a todas as esferas de sua vida. Se o reality foi o chute inicial, o canal pretende significar o começo de sua carreira na gastronomia e a criação de uma marca própria - Paula contou que não quer ficar com o estigma de ser apenas uma 'ex participante'.

"O Harmoniza é uma janela de possibilidades aberta, um mundo de combinações. Não é à toa que o canal se chama Harmoniza, porque é uma vontade de combinar, de estar em contato, de troca, de doação, de recebimento. Então eu quero levar o canal adiante, quero trabalhar com projetos que envolvam gastronomia e cultura e quero cozinhar amplamente, me convidem para cozinhar, eu quero oferecer comida para as pessoas, eu quero cozinhar.", Paula revelou.

Os vídeos serão curtos, com no máximo sete minutos de duração. O cenário principal é a cozinha, na casa da própria Paula, no Rio de Janeiro. Entretanto, haverá episódios em que ela visita outros locais da cidade, como praias e pontos turísticos. Cada vídeo terá um tema e pratos inspirados nele. O primeiro episódio, por exemplo, é o Diva, inspirado em grandes estrelas da música e do cinema, e ensina a receita de vieiras com carpaccio de maçã - o último prato que ela fez no MasterChef -, que combina com a elegância do tema.

Mas o Harmoniza não se limita a pratos requintados. Para Paula, comida precisa, acima de tudo, matar a fome. "Aí depende do contexto de onde você está para matar ela. Se a gente está numa ocasião que precisa de requinte, a comida vai ser requintada. Se não, se a gente está a vontade, por que não fazer o que quiser da vida? A culinária está aí para abraçar tudo", declarou.

Os vídeos serão semanais e, para os fãs que estão acostumados com os pratos salgados da carioca, haverá surpresas. "Tem receitas doces. Eu não sou do açúcar, não gosto muito de doce, mas depois do MasterChef, eu fiquei viciada em doce. É um universo muito amplo, muito fértil, eu estou adorando!", adianta Paula. Além disso, alguns programas ainda terão a presença de convidados, incluindo os ex-participantes do reality Aluísio e Lee. O canal ainda vai mesclar vídeos de receitas com dicas de artesanato, outra paixão de Paula Salles.

"A gente vai sempre intercalar as receitas, tentando dar uma ideia para as pessoas de prato principal, de sobremesa, de petisco, de 'podrera'. A nossa ideia é harmonizar inspirações, deixar a cabeça criativa, leve, sorridente", explica Paula.

