Ex-marido de Fernanda Gentil posta foto com o filho

Depois de Fernanda Gentil assumir o namoro com a jornalista Priscila Montandon, seu ex-marido Matheus Braga postou uma foto no Instagram com o filho deles. "Isso que importa e mais nada", escreveu ele.

O Instagram de Matheus é repleto de fotos com o pequeno Gabriel, de 1 ano. Ele ainda inclui no post: #bielmeumelhoramigo.

O casal anunciou a separação em abril, mas Fernanda afirmou que eles já não estavam juntos há um mês.

