Ex-integrante do É o Tchan, Jacaré troca Brasil pelo Canadá

Após alguns anos longe dos palcos e também da telinha, o ator e dançarino Edson Gomes Cardoso Santos, mais conhecido como Jacaré, mudou-se para o Canadá. A novidade foi contada pelo artista em um vídeo divulgado no YouTube. No relato, o ex- dançarino do É o Tchan disse que está morando em Vancouver há quatro meses e afirmou não pensar em retornar para o Brasil.

"É um momento maravilhoso que estou vivendo. Estou muito feliz, muito empolgado mesmo. Há quatro meses estou realizando um sonho da minha vida. É um projeto bem antigo que graças a Deus se tornou realidade", contou ele.

Ainda no vídeo, Jacaré falou sobre os novos projetos para vida profissional: "Sempre tive vontade de viver em outro país, por diversos motivos. Primeiro para ter uma experiência nova, segundo para treinar um novo idioma e terceiro para investir na minha carreira, ou quem sabe numa nova carreira".

Ele completou dizendo que essa mudança não foi repentina e revela que houve planejamento e muita pesquisa. "Vocês devem estar pensando que eu tomei essa decisão de uma hora pra outra, mas eu pesquisei muito pra saber qual destino escolher. Procurei informações dos países. Busquei pontos importantes, como segurança, cultura, meio de transporte fácil e também cursos que eu poderia fazer. Eu acabei escolhendo Vancouver, no Canadá. Aqui é um lugar maravilhoso, lindo, perfeito, de uma beleza natural incrível".

Ele ficou conhecido por ter sido integrante do grupo baiano É o Tchan e por ter trabalhado no programa humorístico "A Turma do Didi", na TV Globo.

adblock ativo