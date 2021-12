Ex-empresária de Anitta diz que não quis alfinetar a cantora

A ex-empresária da cantora Anitta, Kamilla Fialho, resolveu se defender dos boatos de que ela teria alfinetado a ex-cliente, ao postar uma foto debochando dos lábios inchados dela. Em entrevista ao site Ego, nesta quarta-feira, 23, ela explicou que não tem motivos para provocar a funkeira.

"Na verdade, do fundo do meu coração, eu queria esclarecer que não tenho motivo debochar ou provocar a Anitta. O que aconteceu é que, como faço todas as noites, eu fico brincando com os filtros do Snapchat antes de dormir. O que gosto eu posto. E esse eu gostei, achei engraçado", disse.

"Logo depois do post começaram a chegar várias mensagens para mim e comentários dos seguidores de que eu tinha feito aquilo para provocar a Anitta e não foi. Cinco minutos depois eu apaguei, porque era uma brincadeira e acabou tomando uma proporção completamente contrária ao que eu queria, que era só me divertir em um momento de distração", completou, comentando sobre as acusações dos internautas.

Kamilla ainda deixou claro que não teria porque criticar o preenchimento labial (mal-sucedido) de Anitta, pois também é adepta de intervenções estéticas.

"Eu não tenho nada com o que as pessoas fazem, e isso também se aplica à Anitta. Todo mundo faz a plástica que quiser... Eu estava com ela quando fez as duas primeiras e, inclusive, tenho silicone nos seios e fiz uma lipoaspiração. Seria a última pessoa a falar sobre o assunto de forma depreciativa", contou.

adblock ativo