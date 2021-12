Ex-empresária cobra na Justiça R$ 1,8 mi do cantor Rodriguinho

O cantor Rodriguinho, ex-vocalista do grupo Os Travessos, está vivendo uma guerra judicial com a ex-empresária Vera Cardoso, da JR Produções. Isso porque ele está devendo R$ 1,8 milhão à produtora.

De acordo com informações do site "Extra", o cantor quitou apenas R$ 20 mil da dívida, que seria apenas o valor da primeira parcela do acordo assinado, após um oficial de Justiça bloquear a bilheteria de uma apresentação dele.

Ainda segundo o "Extra", atualmente, a empresária teme em não receber mais o valor, já que Rodriguinho vive no exterior com a família. Por conta disso, ela pediu à Justiça a apreensão do passaporte do cantor, que costuma vir com frequência ao Brasil.

Até o momento, Rodriguinho ainda não se pronunciou sobre o caso.

adblock ativo