Ex do noivo de Andressa Urach detona apresentadora

A apresentadora Andressa Urach reatou relacionamento com seu ex-marido, o gestor de segurança Tiago Costa, e já tem até data marcada para se casar com ele novamente. A cerimônia no civil acontece no dia 31. Até aí nada de mais, se não fosse a ex-mulher de Tiago, a gaúcha Juliana Soares, 29 anos, intervir na história e afirmar que Urach está comprando e chantageando o ex-marido.

Em entrevista ao site Ego, Juliana garante que, desde março, Tiago vinha traindo ela com Andressa. "Em março, ele saiu do emprego e foi para São Paulo, onde ficou uma semana na casa dela. Ela o presenteou com um carro BMW 2011, roupas caras e lhe deu dinheiro, R$ 10 mil. Para mim, Tiago disse que era fruto de trabalho", conta Juliana.

A gaúcha ainda contou que percebia a aproximação dos dois, mas que só agora descobriu que eles viviam um caso. "Ela o chantageia porque quer escrever um novo livro sobre a sua transformação e, para isso, precisa ter um marido, para justificar o casamento restaurado. Como ele está desempregado e a família dele precisa de dinheiro, a aceitou de volta".

Andressa Urach foi casada com Tiago por sete anos e juntos tiveram o filho, Arthur, 11 anos. Há menos de um mês o casal voltou a se relacionar. "Eu o amo e vamos reconstruir nossa família, vou lutar por meu casamento todos os dias da minha vida. Meu filho está feliz em ter o pai de volta, hoje somos uma família completa!", vibrou Andressa, em entrevista divulgada no Ego.

