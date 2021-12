Ex de Kaká publica foto que insinua nova reconciliação

Carol Celico, ex-mulher de Kaká, parece estar pensando em uma reconciliação com o jogador de futebol. A empresária publicou nesta quarta-feira, 24, uma foto em seu perfil no Instagram com a mensagem: "Dê a quem você ama asas para voar, raízes para voltar e motivos para ficar".

Kaká e Carol, que têm dois filhos, passaram por muitas crises e chegaram a se separar no ano passado, mas acabaram reatando a relação e planejavam uma nova cerimônia de casamento, em dezembro.

Na publicação, os seguidores da moça resolveram deixar comentários torcendo pela volta do casal, que anunciou a separação no fim de julho. Uma das internautas questionou: "Hum será que tá pintando reconciliação?". Outra escreveu: "Estou torçendo por vces(sic) dois".

Confira a foto:

Sabedoria que traz paz! ❤️🙏 #bomdia "Give to those you love: freedom to fly, roots to come back and reasons to stay." #dalailama Uma foto publicada por Caroline Celico (@cacelico) em Ago 24, 2015 às 5:40 PDT

