Ex de Henri "dá cano" e não presta depoimento, diz colunista

Juliana Despírito, mãe da filha caçula do ator Henri Castelli, não compareceu para prestar depoimento pelos crimes de intolerância religiosa e injúria racial na 30ª DP de São Paulo, no Tatuapé, na quarta-feira, 5. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, ela apenas mandou seu advogado ir até o local.

A mãe de santo Neide Oyá D´Oxum, de Alagoas, acusou a assessora de impresa depois de receber uma série de ofensas por posar com a filha dela em uma foto publicada por Henri, em seu perfil no Instagram, em maio. Na época, Juliana não gostou de ver a pequena Maria Eduarda vestida de baiana e no colo da líder religiosa.

Ainda segundo o colunista, Juliana vai ser intimada mais uma vez e terá que comparecer para dar sua versão sobre a acusação.

