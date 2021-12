Ex-câmera do 'Domingão do Faustão' morre após complicações da Covid-19

O operador de câmera Ivalino Raimundo da Silva, conhecido como Gaúcho, que integrou a equipe do Domingão do Faustão entre 1989 a 1996, morreu no dia 28 de dezembro, aos 81 anos, após complicações do novo coronavírus. Gaúcho ganhou destaque no programa por "não sorrir" nunca com as brincadeiras constantes de Fausto Silva na atração. A informação foi confirmada à revista Quem por Ruth Gomes Pereira, viúva do cinegrafista, nesta segunda-feira, 4.

Segundo Dona Ruth, Gaúcho, que sofria da doença de Parkinson, foi internado após apresentar problemas pulmonares na véspera de Natal no Hospital Geral do Ingá, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Mas, no dia 28, ele teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Além da mulher, ele deixa 4 filhos, 4 netos e 1 bisneto.

"Ele vinha sofrendo de Parkinson há 24 anos, desde que saiu da TV Globo, em 1996. Apesar de ser uma doença progressiva, ele levava uma vida normal. Mas no final de 2019 ele teve um problema pulmonar e foi internado. A partir dessa internação, ele ficou debilitado e, desde então, tinha o tratamento de home care", conta a viúva, destacando que ele precisou ficar acamado.

