Ex-Bozo revela que sofreu assédio sexual de diretor da Globo

Um dos intérpretes do palhaço Bozo, Arlindo Barreto, fez revelações sobre seu passado. Ao site Notícias da TV, o ex-palhaço, que terá sua história retratada no cinema, contou que foi assediado por um diretor da Globo no início da carreira.

"Esse diretor global, que já morreu, queria que eu transasse com ele em troca de um papel. Nada contra, mas não sou gay. Eu o xinguei, o acusei de usar seu cargo para manipular as pessoas e ele me disse que eu nunca mais entraria na Globo. Ali, prometi que bateria na audiência da emissora um dia. Cinco anos depois, eu virei o Bozo e batia a audiência da Globo", revelou.

Questionado sobre datas, ele desconversou, atribuindo o esquecimento ao mal que tanto o prejudicou: as drogas. "Não sei. Fumava muita maconha, mas muita maconha mesmo. Naquela época, meu cérebro deixou de funcionar para datas", afirmou.

Ainda sobre os entorpecentes, o ator disse ter feito muitos tratamentos na época, mas nenhum deu certo. "Fiz vários tratamentos pagos pelo SBT, mas não adiantava. Minha alma é que estava doente", desabafou.

Trinta anos depois, Arlindo se tornou pastor e cedeu os direitos de sua imagem para o filme "O Rei das Manhãs". No longa, ele será interpretado por Vladimir Brichta. "No contrato, está estipulado que uma parte do longa [25%] tem que abordar a virada da minha vida. Passei por muita coisa. Tive problemas com drogas, mas me recuperei, pedi perdão a quem magoei e vivo disseminando a palavra de Deus", disse.

