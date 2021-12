Ex-BBBs estão com 'ciúmes' de Ana Paula na Globo

Pelo jeito, a ex-BBB Ana Paula precisa se benzer ou tomar um banho de sal grosso. Isso porque, fazendo sucesso fora da casa, a jornalista está causando inveja nos outros ex-participantes do reality.

De acordo com o colunista Giovani Lettiere, do Yahoo Celebridades, os eliminados não conseguem entender o motivo da mineira ter conseguido fazer tanto sucesso fora do programa e ter prolongado o contrato tão rápido com a emissora carioca.

O fato de Ana Paula também ter conseguido uma vaga como repórter especial do "Vídeo Show" (Globo), três dias depois de sair da casa, também está deixando os ex-confinados chateados.

