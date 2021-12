Ex-BBBs Aline e Fernando vão ter um bebê

Está confirmadado! Os ex-BBBs Aline Gotschalg e Fernando Medeiros estão grávidos. O casal confirmou a informação à revista Marie Claire.

Aline está grávida de 12 semanas (três meses) e fez a primeira aparição após o anúncio na noite desta segunda-feira, 21, durante a estreia do espetáculo "UniCirco", do ator Marcos Frota, no Teatro Oi Casa Grande, no Rio de Janeiro.

"A gente quer agradecer muito o carinho de todo mundo, estamos muito felizes! É um momento único na nossa vida, mas a gente quer muito uma privacidade nesse momento. Estamos muito felizes e queremos viver esse momento com as nossas famílias", disse Aline em conversa ao EGO.

Questionada sobre os planos do casamento, a loira disse que nada mudou. "Casaria grávida sim, porquê não? Vou casar!", garantiu a mineira.

