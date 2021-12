Ex-BBB surge careca para novo papel na TV

A ex-BBB Solange, que participou da 4ª edição do programa global, surgiu irreconhecível nesta segunda-feira, 12. Em uma foto publicada no seu perfil do Facebook, ela aparece completamente careca.

A mudança foi motivada pelo sonho da paulista de atuar em uma produção da TV Globo. Sol, como ficou conhecida no reality, fará uma participação em uma série global.

"Ainda não posso falar desse trabalho, mas adianto que vou fazer uma participação numa série da Globo. Fiquei sabendo que eles estavam precisando de atrizes carecas e resolvi me candidatar", contou ela ao jornal Extra.

Segundo informações da coluna Retratos da Vida, trata-se da série policial "Super Max", que terá Mariana Ximenes e Cléo Pires como protagonistas.

Após sair do Big Brother, há 11 anos, Sol atuou em peças de teatro no Rio de Janeiro, mas este será seu primeiro trabalho na TV.

