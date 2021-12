Ex-BBB reclama de vida de 'dondoca' e pensa no futuro

Vivendo da fama após participar de duas edições de Big Brother Brasil, a juazeirense Anamara Barreiras disse estar preocupada com a vida de "dondoca" que vive nos últimos anos. Em entrevista ao jornal Extra, a ex-bbb confessou que ganha bastante dinheiro na vida de sub-celebridade, mas que o ócio a incomoda.

"Deixei de ser policial e hoje sou uma personalidade da mídia. A questão financeira é muito boa, você ganha uma grana alta para fazer um trabalho fácil, como uma campanha, por exemplo, dinheiro que, como policial, eu demoraria não sei quanto tempo para ganhar. Mas a questão é o ócio, você passa a semana inteira sem fazer nada. A única atividade que tenho é o meu curso de inglês. Fora isso, eu passo o dia inteiro sem fazer nada. Isso me desespera. Isso não combina comigo. Eu quero ocupar a minha mente, me sentir útil. Sou inteligente, sempre trabalhei. Não sou obrigada a não estar exercendo uma profissão por ter me tornado uma pessoa pública".

Em outro momento, Maroca afirmou que tem desejo de procurar emprego comum, no entanto, ser muito conhecida pela mídia a faz repensar sbre a escolha.

"Eu penso: 'como que eu vou voltar para o mercado de trabalho e com o que vou trabalhar? Vamos supor que eu trabalhe como gerente, aí chega um fã meu... Tenho que ver uma área que não atrapalhasse a empresa nem a minha vida", desabafou. Ela ainda completa que pensa em mudar de país: "Já pensei até em passar uma temporada nos EUA, melhorar o meu inglês e trabalhar com qualquer coisa".

