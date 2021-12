Ex-BBB, Pyong Lee chama Felipe Neto de anticristo: "Arrasta crianças pro inferno"

O hipnólogo e ex-BBB Pyong Lee não poupou palavras para comentar sobre a participação do youtuber Felipe Neto em uma partida de futebol com amigos, na última segunda-feira, 28.

"Tô falando do cara que é o maior hipócrita de todos os tempos. Fora o fato que eu já não gosto dele, vai contra todos os meus princípios, valores, (ele) julga todo mundo", reclamou Pyong, em vídeos publicados no stories do Instagram.

Ainda de acordo com o ex-participante do Big Brother Brasil, o desafeto também tem um posicionamento questionável nas redes sociais e suas apresentações, onde possui um publico majoritariamente infantil.

"Arrasta crianças pro inferno. Basicamente o anticristo. No show dele, ele fala mal da Bíblia. Ele pede respeito pelas minorias, por religiosos, por isso e aquilo, só que ele não respeita. Ele mete o pau, fala palavrão pra cacete na frente dos pais com os filhos do lado", afirmou o ex-brother.

