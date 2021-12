Ex-BBB muda visual e recebe elogios de fãs

A ex-BBB Maria Cláudia, mais conhecida como Cacau, surpreendeu fãs e seguidores com novo visual. A loira publicou uma foto em sua conta no Instagram, nesta terça-feira, 7, onde aparece com os cabelos mais longos. Cacau adotou a técnica do megahair.

"E se for pra mudar que seja pra se reinventar, pra avançar, pra ainda mais se gostar : #VisualNovo #Cabelão #FelizFeliz #hair", escreveu a ex-BBB na legenda da foto.

Após a postagem, o perfil da namorada do também ex-BBB Matheus, foi alvo de diversos comentários de aprovação da nova versão da loira.

"Maravilhosa", "linda", "adorei", disseram fãs e seguidores.

