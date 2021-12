Ex-BBB Mayara Motti presta queixa contra perfil falso

A ex-BBB Mayara Motti prestou queixa nesta terça-feira, 2, na 16ª DP na Barra, no Rio de Janeiro, contra um perfil falso que teria tentado obter dados pessoais dela.

De acorco com o colunista Leo Dias, do Jornal O Dia, Mayara contou que, por meio do perfil falso, um internauta pediu vários dados pessoais dela, como CPF e até o passaporte, prometendo "colocá-la" em uma suposta festa de Neymar, em Barcelona.

