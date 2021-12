Ex-BBB lamenta ter perdido show de Anitta e cantora responde

A noite desta sexta-feira, 16, foi de muita curtição na casa do "BBB18" com o show da cantora Anitta. A artista interagiu com os participantes e dançou com eles, até mesmo ensinando os brothers a fazer o 'quadradinho'.

Assistindo pela televisão, o ex-BBB Mahmoud, sexto eliminado do reality, lamentou nas redes sociais ter perdido a apresentação da cantora.

"Ontem (Sexta), ao ver a Anitta na festinha do BBB18, me arrependi pela primeira vez de não ter votado no Diego. Eu não perdi só o milhão e meio, eu perdi a Anitta! Vai, malandra pra ela e vai, idiota pra mim! Chorando litros!", escreveu em seu perfil do Twitter.

Ontem, ao ver a @Anitta na festinha do BBB18, me arrependi pela primeira vez de não ter votado no Diego. Eu não perdi só o milhão e meio, eu perdi a @Anitta! Vai, malandra pra ela e vai, idiota pra mim! Chorando litros! #RedeBBB #BBB18 pic.twitter.com/ZUCXXVQNDw — Mahmoud Baydoun 🌈 (@Baydoun_Mahmoud) March 17, 2018

A cantora achou engraçado o tweet de Mahmoud e respondeu ele com bom humor. "Hahahhahah bicha tu não morreu não.... Eu faço shows fora da casa", disse Anitta.

Hahahhahah bicha tu não morreu não.... Eu faço shows fora da casa — Anitta (@Anitta) March 17, 2018

adblock ativo