Ex-BBB Fani posta foto com 15kg a mais e surpreende internautas

Os fãs da ex-BBB, Fani Pacheco, ficaram surpresos com o novo visual da modelo. Neste sábado, 27, ela compartilhou uma foto no Instagram, onde aparece com 15kg a mais do seu peso normal.

No programa "SuperPop", Fani informou que o registro é para divulgar seu canal no Youtube intitulado "Fani Quebra Padrões". Durante a entrevista, ela disse que está feliz "gordinha", mesmo recebendo menos na nova fase.

Na rede social, a nova silhueta da ex-BBB dividiu opiniões dos seguidores. "Fani você sempre foi e sempre será top demais, continua lindíssima", disse uma seguidora. "Agora que você ta mais linda!! Gordelícia!!", comentou outro. Já outra comentou: "Sinceramente, não achei bonito. Gordura não é sinal de saúde".

Inscreva-se 👆#faniquebraopadrão (link na bio). https://www.tipsstarnews.com.br/fani-pacheco-atriz-e-empresaria-dona-do-canal-faniquebraopadrao-no-youtube-faz-seu-primeiro-ensaio-fotografico-plus-size-com-o-fotografo-faya/

