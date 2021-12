Ex-BBB Emilly reclama após não poder trocar de poltrona durante voo

A ex-BBB Emilly Araújo não para de "causar". Na manhã deste sábado, 13, a vencedora da última edição do "Big Brother Brasil" (TV Globo) não ficou nada satisfeita durante um voo. Segundo o site "O Fuxico", ela pediu para trocar de poltrona porque a que estava não reclinava. Com o pedido negado, a ex-sister disse que pagava para trocar, mas, mesmo assim, não teve sucesso.

"Hashtag de cara com essa companhia aérea. Eu estou em uma poltrona que não reclina. Fui trocar para outra e disse que não pode porque é laranja, não sei o quê. Disse 'me dá que eu pago' e não deixaram eu pagar. Estou de cara, é sério", publicou ela em vídeo no snapgram, na rede social Instagram.

Sem querer divulgar o nome da empresa, a ex-BBB brincou: "Não vou dizer o nome da companhia aérea. Mas tenho uma dica: Partiu Neymar, chutou e é...".

