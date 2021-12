Ex-BBB Emilly pede celular em loja em troca de divulgação, diz colunista

Vencedora do Big Brother Brasil 17, Emilly Araújo passou uma por situação constrangedora em uma loja de celulares no Rio de Janeiro. Segundo o colunista Leo Dias, no jornal O Dia, a ex-BBB foi até uma loja da Apple e solicitou um iPhone 7 plus em troca de fazer propaganda na rede social Instagram.

A vendedora que atendeu a ex-sister pediu desculpas, mas disse que não poderia atender o pedido da moça. Emilly, que ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão na última edição do programa, disse está investindo a bolada na carreira e quer continuar na TV.

Atualmente, as notícias que cercam Emilly são de que ela pede tudo em troca de publicações nas redes sociais dela, cobrando um valor de R$ 8 mil para cada postagem que ela fizer.

